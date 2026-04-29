Festival de fanfarras Honk!POA chega à sua sétima edição e tem início nesta quinta (30)

Porto Alegre recebe, entre os dias 30 de abril e 3 de maio, a 7ª edição do Honk!POA – Festival de Fanfarras Ativistas, que reúne mais de trezentos músicos de diversas regiões do Brasil e também do Uruguai para ocupar as ruas com música, arte e engajamento social. O evento, já tradicional na capital gaúcha, se consolida como espaço de resistência cultural e celebra em 2026 aquele que rege nossas vidas, o Tempo, trazendo fanfarras de todas as partes do Brasil, além da La Ventolera, do Uruguai.



Se fazem presente nesta 7ª edição especial: EBBE Brass (SP), Bate Sopra (RS), Dedão de Serra (MG), Marimbondo não Respeita (RJ), Skabloco (RJ), Obscênicas (SP), Desorkestra Montanhosa (RS), Gilbloco Gil (SC), SerraSom Brass (RS), Bocas Malditas e Trupe Guará (PR), Black Bones Brass Band (MG), Bloco do Beijo (RS), entre muitas outras, estarão se apresentando no centro da cidade e também em comunidades e periferias.



Confira a programação completa: