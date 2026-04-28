Multiartista Liana Timm mostra seu lado musical no show Affectus, no Teatro Oficina Olga Reverbel

Artista em diferentes formatos, Liana Timm agora une-se ao instrumentista Daniel Rosa para explorar sua versão musicista no show Affectus, que acontece nesta quinta-feira (30), a partir das 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel(Riachuelo, 1.089). Conectada à mostra de artes visuais de mesmo nome (em cartaz até 10 de maio na galeria de arte do Multipalco Eva Sopher), a apresentação musical tem como tema central a simultaneidade do mundo contemporâneo e sua predominância em nossas rotinas e decisões. Ingressos no site do Theatro São Pedro e na bilheteria do Multipalco, a partir de R$ 50,00.



Affectus reforça o caráter de Liana Timm, uma artista completa, que se destaca também nas artes visuais, na literatura e nas cênicas. No palco, músicas brasileiras, portuguesas, standards de jazz, tangos e boleros, entremeados por poesias de sua autoria (com a participação especial de Dione Detanico), histórias e curiosidades sobre compositores e cantores.