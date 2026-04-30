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Publicada em 30 de Abril de 2026 às 08:20

Dream Theater promete show com mais de três horas de metal progressivo no Araújo Vianna

Show de domingo traz formação que gravou discos clássicos da banda, com retorno do baterista Mike Portnoy (esq)

Show de domingo traz formação que gravou discos clássicos da banda, com retorno do baterista Mike Portnoy (esq)

MARK MARYANOVICH/DIVULGAÇÃO/JC
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Um dos principais nomes do heavy metal e do rock progressivmo na atualidade, o Dream Theater retorna a Porto Alegre neste domingo (3), trazendo a turnê An Evening with Dream Theater ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Em um espetáculo de aproximadamente 3 horas de duração, será tocada a íntegra do mais recente LP da banda, Parasomnia, além de uma celebração ao disco A Change of Seasons, lendário trabalho de 1992. Ainda há ingressos no site Fastix, com valores a partir de R$ 330,00.

Lançado em fevereiro de 2025, Parasomnia consolidou mais um marco na trajetória da banda ao estrear no topo das paradas especializadas. Com 71 minutos de duração, a obra traz uma abordagem conceitual sobre distúrbios do sono, e marca o retorno do lendário baterista Mike Portnoy à formação. Além dele, a banda atualmente reúne James LaBrie (voz), John Petrucci (guitarra), John Myung (baixo) e Jordan Rudess (teclados), formação que moldou alguns dos capítulos mais importantes da discografia do conjunto.

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