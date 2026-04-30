Dream Theater promete show com mais de três horas de metal progressivo no Araújo Vianna

Um dos principais nomes do heavy metal e do rock progressivmo na atualidade, o Dream Theater retorna a Porto Alegre neste domingo (3), trazendo a turnê An Evening with Dream Theater ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Em um espetáculo de aproximadamente 3 horas de duração, será tocada a íntegra do mais recente LP da banda, Parasomnia, além de uma celebração ao disco A Change of Seasons, lendário trabalho de 1992. Ainda há ingressos no site Fastix, com valores a partir de R$ 330,00.



Lançado em fevereiro de 2025, Parasomnia consolidou mais um marco na trajetória da banda ao estrear no topo das paradas especializadas. Com 71 minutos de duração, a obra traz uma abordagem conceitual sobre distúrbios do sono, e marca o retorno do lendário baterista Mike Portnoy à formação. Além dele, a banda atualmente reúne James LaBrie (voz), John Petrucci (guitarra), John Myung (baixo) e Jordan Rudess (teclados), formação que moldou alguns dos capítulos mais importantes da discografia do conjunto.