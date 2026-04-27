22º Fantaspoa anuncia os vencedores e números do festival

O Fantaspoa, maior festival de cinema fantástico da América Latina, encerrou sua edição de 2026 neste último domingo (26), com sua cerimônia de premiação e a exibição de Remanente: Voltagem, longa-metragem dirigido por Kapel Furman e produzido pela Fantaspoa Produções. Confira ao fim da matéria a lista de premiados.



Durante 19 dias, o evento reuniu público presencial e online em uma programação intensa que celebrou o melhor do cinema fantástico contemporâneo, promovendo encontros entre realizadores, profissionais do audiovisual e espectadores. Ao todo, foram registrados 550 mil acessos, entre o público presencial nas salas de cinema e nas exibições online gratuitas, disponibilizadas para todo o Brasil pela plataforma Darkflix+, que apresentou uma seleção especial de 77 curtas-metragens. O festival também contou com mais de 80 convidados nacionais e internacionais e realizou 24 estreias mundiais.



Nesta edição, o Fantaspoa ocupou cinco importantes espaços de exibição de Porto Alegre: Cinemateca Capitólio, Cinemateca Paulo Amorim, CineBancários, Sala Redenção e Instituto Ling. Além das sessões de cinema, o público acompanhou debates, sessões comentadas, encontros com realizadores, atividades formativas e eventos especiais que transformaram o festival em um importante espaço de troca cultural e fortalecimento do audiovisual independente.



Um dos grandes marcos desta edição foi a entrega inédita do Prêmio Méliès de Prata para Melhor Longa-Metragem Europeu. Pela primeira vez, o Fantaspoa passou a integrar o seleto grupo de festivais responsáveis por conceder essa honraria, tornando-se o primeiro festival não europeu a receber essa distinção e reforçando ainda mais seu prestígio no circuito internacional do cinema fantástico.



A cerimônia de premiação reconheceu os destaques desta edição em diversas categorias competitivas, celebrando produções de diferentes países e linguagens. Confira os premiados no 22º Fantaspoa: