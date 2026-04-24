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Publicada em 24 de Abril de 2026 às 16:41

Neste domingo (26), Travessa dos Passarinhos recebe festival de lançamento de cinco singles independentes

Ação busca fortalecer a cena musical independente e traz cinco shows a partir das 16h; Novo single do Bloco da Laje (foto) será apresentado na ocasião

Ação busca fortalecer a cena musical independente e traz cinco shows a partir das 16h; Novo single do Bloco da Laje (foto) será apresentado na ocasião

AlavancaLab/divulgação/jc
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Neste domingo (26), às 16h, a Travessa dos Passarinhos (próxima à CCMQ) viram palco para os singles inéditos dos artistas independentes Anakas, Elisa Terra, Gabro Demais, Tivo e Ligia Lazevi e Bloco da Laje. Promovido pelo projeto AlavancaLab, o festival marca a conclusão da ação que viabilizou a gravação das canções que foram lançadas pelo selo na última quinta (23) em todas as plataformas digitais. A entrada é gratuita.

As músicas revelam a diversidade estética e a potência criativa da cena musical gaúcha. Com propostas distintas entre si, as músicas refletem a singularidade de cada projeto e o aprofundamento artístico construído ao longo do processo. A ordem de apresentação será divulgada em breve no Instagram do AlavancaLab e a equipe do projeto convida a todos para celebrar este momento, destacando o papel fundamental da participação ativa do público, seja presencialmente ou de forma digital, colaborando ativamente na circulação e no fortalecimento da cena da música independente

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