Neste domingo (26), Travessa dos Passarinhos recebe festival de lançamento de cinco singles independentes

Neste domingo (26), às 16h, a Travessa dos Passarinhos (próxima à CCMQ) viram palco para os singles inéditos dos artistas independentes Anakas, Elisa Terra, Gabro Demais, Tivo e Ligia Lazevi e Bloco da Laje. Promovido pelo projeto AlavancaLab, o festival marca a conclusão da ação que viabilizou a gravação das canções que foram lançadas pelo selo na última quinta (23) em todas as plataformas digitais. A entrada é gratuita.



As músicas revelam a diversidade estética e a potência criativa da cena musical gaúcha. Com propostas distintas entre si, as músicas refletem a singularidade de cada projeto e o aprofundamento artístico construído ao longo do processo. A ordem de apresentação será divulgada em breve no Instagram do AlavancaLab e a equipe do projeto convida a todos para celebrar este momento, destacando o papel fundamental da participação ativa do público, seja presencialmente ou de forma digital, colaborando ativamente na circulação e no fortalecimento da cena da música independente