Cultura Guarani ganha espaço no Brique da Redenção neste domingo (26)

Neste domingo (26), das 10h às 17h, o tradicional Brique da Redenção recebe o Projeto Ar, Água e Terra e transforma o parque em um espaço de trocas entre diferentes culturas. A iniciativa busca aproximar a Capital gaúcha da cultura Guarani através da exposição de artesanatos, distribuição de materiais informativos e conversas com representantes indígenas. A entrada é franca.



O projeto prevê a instalação de um gazebo para recepção de visitantes e venda da produção dos artesanatos indígenas. No espaço, o público poderá conversar com integrantes do projeto, incluindo representantes indígenas e a equipe técnica do Instituto de Estudos Culturais e Ambientais (IECAM), e conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido com as comunidades no estado.



Mais do que uma ação pontual, o encontro funciona como porta de entrada para um trabalho que ocorre, em grande parte, longe do olhar urbano. Desenvolvido com dez aldeias Guarani, o Projeto Ar, Água e Terra atua na valorização dos saberes tradicionais, na restauração produtiva e na segurança alimentar, no fortalecimento da autonomia das comunidades e na gestão sustentável de seus territórios.