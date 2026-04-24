Festival de Cinema da Fronteira anuncia programação completa

As cidades gaúchas de Bagé e Sant’Ana do Livramento recebem de 28 de abril a 2 de maio de 2026 a 17ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Trinta títulos concorrem ao novo Prêmio São Sebastião/Assembleia Legislativa. Em paralelo ao festival, acontece o laboratório de projetos Sur Frontera WIP LAB, voltado para profissionais do audiovisual. Atividades de formação e apresentações musicais todos os dias complementam a programação. Todas as atrações são gratuitas.



Como de costume, o evento homenageia grandes nomes da cena cultural local. Nesta edição, Elvira Nascimento, Lúcio Yanel, Maria Luiza Benitez, Nei Lisboa, Paulo Ricardo de Moraes e Sapiran Brito (1947-2025) receberão a honraria. A exibição dos longas em competição acontece no Cine 7, precedidas pela projeção de curtas da mostra principal, com atrações no Centro Histórico Vila de Santa Thereza e Instituto Municipal de Belas Artes (IMBA). O coquetel de recepção acontece antes, na segunda (27), às 21h, na Casa de Cultura Pedro Wayne.



A terça (28) começa com sessão-homenagem do curta Sapiran Brito e o Teatro em Bagé, dirigido por Sapiran, seguido do longa de abertura, Ángeles, de Paula Markovitch, às 14h, no Cine 7. Já às 16h30min, será a vez de Cartas Para..., de Vânia Lima. Em sessão especial, às 18h30min, será exibido Tambor Sem Fronteiras, de Adriana Gonçalves. Às 20h é a vez do painel O Violão Pampeano de Lucio Yanel, com o professor José Daniel (Unipampa) no Instituto Municipal de Belas Artes, seguido da cerimônia de abertura, às 21h, com Sarau do Solar com Lúcio Yanel, que será homenageado, e Grupo de Cordas da UCS.



Cielo de Alberto Sciamma, começa a quarta (29), às 10h. A competição de longas da tarde inicia às 14h com Aqui Não Entra Luz, de Karol Maia. Às 16h30min, é a vez de Un Futuro Brillante, de Lucía Garibaldi. A noite continua em Sant’Ana do Livramento, às 19h, com a exibição de O Velho Nepo, de Renatho Costa e J.N. Canabarro, na UTEC. Em Bagé, às 20h, o Sur Frontera WIP LAB promove Aula Magistral com Paula Markovitch no IMBA, aberta ao público geral.



Quemadura China, de Verónica Perrotta, abre a quinta-feira (30), às 10h. A tarde começa com Duas Vezes João Liberada, de Paula Tomás Marques, seguido, às 16h30min, de Futuro Futuro, de Davi Pretto. Às 20h, será inaugurada a exposição Volver a Los 17, na Galeria Edmudo Rodrigues, seguido do Conexiones Sur Frontera e show de Samba e Choro Orquestra Rubens Veiga, no Bosque do Palacete Pedro Osório.



A oficina Protocolo Antiassédio Objetivas, promovida pela APTC-RS, inicia a sexta, 1º de maio, às 10h, na Casa de Cultura Pedro Wayne. No mesmo horário, no Cine 7, será projetado Nada a Fazer, de Leandra Leal. Às 14h, passa Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel. Em Santa Thereza, às 16h, acontece a sessão especial de Unipampa Memória Viva 20 Anos, de Simôni Gervasio e Alessandro Bica, e Darcy Fagundes, Meu Famoso Pai Desconhecido, de Luciane Fagundes, às 17h. Mais tarde, às 19h, será exibido o programa de curtas de animação. Às 21h, o IMBA apresenta show-homenagem à Nei Lisboa.



O último dia, 2 de maio, começa a partir das 9h30min, com duas mesas promovidas pelo Ministério da Cultura (MinC), na Casa de Cultura Pedro Wayne. A programação se muda para Santa Thereza a partir das 16h, com reprise de O Velho Nepo, e exibição especial de Mãos à Terra, de Sergio Kalil, às 18h. A noite começa com a atração musical do cortejo com sopros do projeto social Orquestra Rubens Veiga, às 20h30min, seguida da cerimônia de premiação, às 21h. Na ocasião, serão homenageados Elvira Nascimento e Paulo Ricardo de Moraes. O Sarau do Solar com homenagem a Maria Luiza Benitez encerra o evento.