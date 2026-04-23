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Publicada em 23 de Abril de 2026 às 17:05

King's Day traz cultura holandesa para Parque Harmonia neste sábado (25)

Em uma mistura de Brasil com Holanda, evento traz house music holandesa e Comunidade Nin-Jitsu (foto) em evento gratuito

Em uma mistura de Brasil com Holanda, evento traz house music holandesa e Comunidade Nin-Jitsu (foto) em evento gratuito

Pablo Zambeli/divulgação/jc
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A primeira edição do King's Day - Netherlands Festival chega ao Parque Harmonia neste domingo (26). Com entrada gratuita, o evento vai das 16h às 22h e traz uma das maiores festas populares da Europa para solo gaúcho com shows de Comunidade Nin-Jitsu, Gaby Ferreira e som eletrônico voltado à house music.

Com a ideia de traduzir o espírito da celebração holandesa em decoração temática com as cores laranja e verde da Holanda, o palco traz uma diversidade de sons. A música eletrônica traz a estética da house music que remete às pistas europeias, uma das referências centrais do festival. Para completar o espetáculo, Comunidade Nin-Jitsu e Gaby Ferreira também sobem ao palco trazendo sucessos de suas carreiras.

O show da Comunidade Nin-Jitsu, com três décadas de trajetória, apresenta ao público a combinação de rock, hip-hop e funk brasileiro, consolidada em mais de 11 discos ao longo da carreira. Já Gaby Ferreira apresenta um repertório que cruza o rock com batidas de house, eurodance e eletrohits.

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