King's Day traz cultura holandesa para Parque Harmonia neste sábado (25)

A primeira edição do King's Day - Netherlands Festival chega ao Parque Harmonia neste domingo (26). Com entrada gratuita, o evento vai das 16h às 22h e traz uma das maiores festas populares da Europa para solo gaúcho com shows de Comunidade Nin-Jitsu, Gaby Ferreira e som eletrônico voltado à house music.



Com a ideia de traduzir o espírito da celebração holandesa em decoração temática com as cores laranja e verde da Holanda, o palco traz uma diversidade de sons. A música eletrônica traz a estética da house music que remete às pistas europeias, uma das referências centrais do festival. Para completar o espetáculo, Comunidade Nin-Jitsu e Gaby Ferreira também sobem ao palco trazendo sucessos de suas carreiras.



O show da Comunidade Nin-Jitsu, com três décadas de trajetória, apresenta ao público a combinação de rock, hip-hop e funk brasileiro, consolidada em mais de 11 discos ao longo da carreira. Já Gaby Ferreira apresenta um repertório que cruza o rock com batidas de house, eurodance e eletrohits.