Publicada em 23 de Abril de 2026 às 14:38

Teatro do Sesc de Carazinho recebe espetáculo de chamamé sinfônico neste sábado (25)

Com entrada franca, concerto (L)este narra musicalmente a história do Chamamé e das Missões Jesuíticas

Com entrada franca, concerto (L)este narra musicalmente a história do Chamamé e das Missões Jesuíticas

O Teatro do Sesc de Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224) recebe neste sábado (25), às 20h, os sons da América Latina com o concerto (L)este. O acordeonista, pesquisador e compositor Alejandro Brittes apresenta o espetáculo de forma inédita em formato sinfônico, em parceria com a Orquestra Sinfônica de Carazinho (OSINCA), sob a batuta do maestro Fernando Cordella. A entrada é gratuita e a retirada de ingressos é através da plataforma Sympla.

(L)este é um concerto que narra musicalmente a história do Chamamé e das Missões Jesuíticas. O espetáculo articula clássicos do gênero com o repertório autoral de Brittes, a partir de suas pesquisas sobre o ritmo do sul da América Latina.

O concerto, que vinha sendo desenvolvido em formato de orquestra barroca, passa a incorporar a linguagem sinfônica, ampliando suas possibilidades expressivas. Na nova versão, o espetáculo mantém as músicas autorais já conhecidas e inclui novas composições de Brittes. A estética barroca permanece perceptível nos arranjos criados por Brittes e Cordella, ao mesmo tempo em que preserva a essência central do repertório, o Chamamé.

Notícias relacionadas