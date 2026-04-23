Teatro do Sesc de Carazinho recebe espetáculo de chamamé sinfônico neste sábado (25)

O Teatro do Sesc de Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1224) recebe neste sábado (25), às 20h
, os sons da América Latina
com o concerto (L)este
. O acordeonista, pesquisador e compositor Alejandro Brittes
apresenta o espetáculo de forma inédita em formato sinfônico
, em parceria com a Orquestra Sinfônica de Carazinho
(OSINCA), sob a batuta do maestro Fernando Cordella
. A entrada é gratuita e a retirada de ingressos é através da plataforma Sympla
. (L)este
é um concerto que narra musicalmente a história do Chamamé e das Missões Jesuíticas
. O espetáculo articula clássicos do gênero com o repertório autoral
de Brittes, a partir de suas pesquisas sobre o ritmo do sul da América Latina
.
O concerto, que vinha sendo desenvolvido em formato de orquestra barroca
, passa a incorporar a linguagem sinfônica
, ampliando suas possibilidades expressivas. Na nova versão, o espetáculo mantém as músicas autorais já conhecidas e inclui novas composições de Brittes. A estética barroca permanece perceptível nos arranjos criados por Brittes e Cordella, ao mesmo tempo em que preserva a essência central do repertório, o Chamamé.