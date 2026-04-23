Clássico cult dos anos 1980, Betty Blue retorna aos cinemas em cópia remasterizada

Dirigido por Jean-Jacques Beineix e considerado um dos principais filmes cult dos anos 1980, Betty Blue retorna aos cinemas em versão remasterizada a partir deste final de semana. Lançado originalmente em 1986, o longa acompanha a história de Zorg (Jean-Hugues Anglade), um aspirante a escritor que leva uma vida simples e tranquila no sul da França — até a chegada de Betty (Béatrice Dalle), uma jovem impulsiva, livre e absolutamente apaixonada pela vida. O que se segue é um romance intenso, visceral, marcado por momentos de alegria, desejo e criação artística, mas também por fragilidades emocionais que, pouco a pouco, vêm à tona. O filme ficou famoso pela ousadia, com cenas intensas de nudez e sexo, e transformou sua atriz principal em um ícone do cinema europeu.