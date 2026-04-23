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Publicada em 23 de Abril de 2026 às 13:18

Clássico cult dos anos 1980, Betty Blue retorna aos cinemas em cópia remasterizada

Filme francês de 1986 transformou Béatrice Dalle em um ícone do cinema europeu

Filme francês de 1986 transformou Béatrice Dalle em um ícone do cinema europeu

PANDORA FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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Dirigido por Jean-Jacques Beineix e considerado um dos principais filmes cult dos anos 1980, Betty Blue retorna aos cinemas em versão remasterizada a partir deste final de semana. Lançado originalmente em 1986, o longa acompanha a história de Zorg (Jean-Hugues Anglade), um aspirante a escritor que leva uma vida simples e tranquila no sul da França — até a chegada de Betty (Béatrice Dalle), uma jovem impulsiva, livre e absolutamente apaixonada pela vida. O que se segue é um romance intenso, visceral, marcado por momentos de alegria, desejo e criação artística, mas também por fragilidades emocionais que, pouco a pouco, vêm à tona. O filme ficou famoso pela ousadia, com cenas intensas de nudez e sexo, e transformou sua atriz principal em um ícone do cinema europeu. 

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