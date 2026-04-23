Histórias de vida de Iberê Camargo são compiladas em livro com lançamento nesta sexta (24)

As histórias sobre os bastidores da vida de Iberê Camargo vão virar livro. Pintor. Despintor. Faxineiro. Doutor: o Iberê Camargo será lançado nesta sexta-feira (24), a partir das 19h, na Galeria Tina Zappoli (R. Cel. Paulino Teixeira, 35). O livro reúne causos do convívio dos autores Enio Soliani Junior e Christina Thereza Dias de Aguiar com o grande artista gaúcho. Com entrada franca, o lançamento também conta com uma mostra de obras de Iberê.



O livro promete um profundo mergulho na intimidade do retratado e poderá ser adquirido no local, além dos sites das livrarias Martins Fontes e Travessa. A obra conta, em pequenos textos, o processo criativo, os modos e os meios com que o gaúcho enfrentava os desafios da pintura e a vida de um homem decidido a ser pintor num país avesso à erudição. Contado nas vozes de dois amigos que o acompanharam de muito perto nos últimos 12 anos antes de sua morte, traz também depoimentos de Iberê e imagens de obras inéditas.



A seleção de trabalhos de Iberê apresentada na ocasião reúne um pequeno conjunto de obras de coleção dos autores, reproduzidas na publicação, acrescido de um conjunto de exemplares do acervo do local. A curadoria da mostra ilustrativa é da própria galeria, comandada pelos sócios Tina Zappoli e Marinho Neto.