Teatro Simões Lopes Neto recebe peça Idade é um sentimento neste sábado (25)

O espetáculovolta a cartaz em Porto Alegre, desta vez para. Os ingressos estão disponíveis nodo Theatro São Pedro, com valores a partir de R$ 15,00.A narrativa costura o, da atriz e autora canadense radicada em Londres, com escolhas do espectador sobre quais recortes de vida da personagem serão contados.. Ou seja: a, e as intérpretes precisam estar preparadas para encenar todos os momentos das dores, desafios, enfrentamentos e celebrações da vida dessa mulher ao longo de sua vida.Refletindo sobre a prazerosa e melancólica vulnerabilidade da vida e a nossa incapacidade de controlá-la, a peça traz asob a. Na direção de movimento a obra tem ae a trilha sonora, a cantora, compositora e performer