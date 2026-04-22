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Publicada em 22 de Abril de 2026 às 15:51

Teatro Simões Lopes Neto recebe peça Idade é um sentimento neste sábado (25)

Baseado em texto canadense, espetáculo acontece às 20h e reflete sobre vulnerabilidade da vida

Baseado em texto canadense, espetáculo acontece às 20h e reflete sobre vulnerabilidade da vida

Isadora Quintana/divulgação/jc
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O espetáculo Idade é um sentimento volta a cartaz em Porto Alegre, desta vez para única apresentação no Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089) neste sábado (25), às 20h. Os ingressos estão disponíveis no site do Theatro São Pedro, com valores a partir de R$ 15,00.

A narrativa costura o texto premiado e enaltecido pela crítica Age is a feeling, da atriz e autora canadense radicada em Londres Haley McGee, com escolhas do espectador sobre quais recortes de vida da personagem serão contados. Há cenas que são fixas e outras que são selecionadas pela plateia. Ou seja: a cada apresentação, quem vai ao teatro pode optar por ver uma peça diferente, e as intérpretes precisam estar preparadas para encenar todos os momentos das dores, desafios, enfrentamentos e celebrações da vida dessa mulher ao longo de sua vida.

Refletindo sobre a prazerosa e melancólica vulnerabilidade da vida e a nossa incapacidade de controlá-la, a peça traz a atriz Gabriela Munhoz sob a direção geral da dramaturga Camila Bauer. Na direção de movimento a obra tem a coreógrafa Carlota Alburquerque e a trilha sonora, a cantora, compositora e performer Paola Kirst.

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