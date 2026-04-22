Teatro Simões Lopes Neto recebe peça Idade é um sentimento neste sábado (25)

O espetáculo Idade é um sentimento
volta a cartaz em Porto Alegre, desta vez para única apresentação no Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089) neste sábado (25), às 20h
. Os ingressos estão disponíveis no site
do Theatro São Pedro, com valores a partir de R$ 15,00.
A narrativa costura o texto premiado e enaltecido pela crítica Age is a feeling
, da atriz e autora canadense radicada em Londres Haley McGee
, com escolhas do espectador sobre quais recortes de vida da personagem serão contados. Há cenas que são fixas e outras que são selecionadas pela plateia
. Ou seja: a cada apresentação, quem vai ao teatro pode optar por ver uma peça diferente
, e as intérpretes precisam estar preparadas para encenar todos os momentos das dores, desafios, enfrentamentos e celebrações da vida dessa mulher ao longo de sua vida.
Refletindo sobre a prazerosa e melancólica vulnerabilidade da vida e a nossa incapacidade de controlá-la, a peça traz a atriz Gabriela Munhoz
sob a direção geral da dramaturga Camila Bauer
. Na direção de movimento a obra tem a coreógrafa Carlota Alburquerque
e a trilha sonora, a cantora, compositora e performer Paola Kirst
.