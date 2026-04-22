Instituição do rock gaúcho, TNT celebra álbum de estreia em show no Araújo Vianna

Após dois shows com lotação esgotada em Porto Alegre, o grupo TNT retorna ao Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (24), às 21h, para um show diretamente conectado ao início de sua trajetória. A noite celebra o álbum de estreia TNT I (1986), marco fundamental na história da banda e do rock gaúcho. Ainda há ingressos à venda, entre R$ 100,00 e R$ 800,00, no Sympla.
Diferente das apresentações anteriores, o show traz um repertório exclusivo, pensado especialmente para esta data. Canções que nasceram junto com a icônica capa das flores — como Cachorro Louco, Ana Banana, Identidade Zero e Oh! Deby — voltam ao centro do palco, ao lado de outros hits que marcaram um período de intensa efervescência do rock nacional. O show terá participação especial da Orquestra do Colégio Marista Rosário, realçando os arranjos de canções que permanecem fortes no coração roqueiro de diferentes gerações.
