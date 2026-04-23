Fotos resgatadas da enchente

O Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333) recebe a exposição Álbuns submersos: arquivos emergentes, do projeto Resgate de Memória, vinculado ao Núcleo de Antropologia Visual da Universidade. A mostra reúne fotografias resgatadas das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, que, em laboratórios improvisados de lavagem e recuperação digital, foram restauradas pelo grupo ao longo de quase dois anos.



A exposição também incorpora experimentações com cianotipias e fotomontagens, propondo outras formas de ver, sentir e recriar imagens. Junto ao trabalho do Resgate de Memória, são exibidas obras de Jean Segata, Natalia Negretti, Natalia Farias Silva e da dupla Felipe Akira Miasato e Raphael Barbanjo, selecionadas para a Mostra Fotográfica da IV Reunião de Antropologia da Saúde. A visitação é gratuita e vai até 7 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.