Banda que preserva o legado do Creedence Clearwater Revival é atração no Araújo Vianna

Após décadas na estrada com Stu Cook e Doug “Cosmo” Clifford, integrantes do Creedence Clearwater Revival e do Creedence Clearwater Revisited, o vocalista/guitarrista Dan McGuinness e o guitarrista Kurt Griffey retornam a Porto Alegre com o Revisiting Creedence. O grupo, que mantém vivo o legado de uma das referências do rock internacional, estará no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta quinta-feira (23), a partir das 21h. Ainda há ingressos no Sympla, por valores a partir de R$ 195,00.



Determinados a entregar um espetáculo que preserva a essência do velho grupo norte-americano, Dan McGuinness e Kurt Griffey, que fizeram parte da última formação do Creedence Clearwater Revisited antes da sua aposentadoria em 2021, atualmente são acompanhados pelo baixista Mat Scarpelli e pelo baterista Ron Wikso – escolhido a dedo por Cosmo para substituí-lo nessa empreitada. Mesmo que a banda original não esteja na ativa há mais de 50 anos, suas canções continuam clássicos inabaláveis do rock - e quem for ao Araújo Vianna pode ter certeza que temas como Travelin’ Band, Susie Q, Commotion, Born on the Bayou, Fortunate Son e Have You Ever Seen the Rain? estarão presentes no setlist.