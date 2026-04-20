Longa-metragem 'A Noiva!', de Maggie Gyllenhaal, chega às plataformas digitais para compra e aluguel
Obra que mistura elementos de horror e romance, filme com Jessie Buckley e Christian Bale (foto) tem Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal e Peter Sarsgaard no elenco
WARNER BROS PICTURES/DIVULGAÇÃO/JC
O longa-metragem A Noiva!, dirigido por Maggie Gyllenhaal, chegou nesta segunda-feira (20) às plataformas digitais para as modalidades de compra e aluguel. A produção, ambientada na Chicago da década de 1930, apresenta Christian Bale no papel de Frank, um homem que busca a ajuda da Dra. Euphronious, interpretada por Annette Bening, para desenvolver uma companheira. O experimento resulta no renascimento de uma jovem assassinada, vivida por Jessie Buckley, que assume a identidade do título.
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