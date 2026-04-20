Bataclã FC celebra 29 anos de estrada com show no Espaço Cultural 512

Com quase três décadas de estrada, a Bataclã FC celebra sua trajetória em uma noite que promete ser tanto um rito de passagem quanto uma celebração de longevidade. Nesta sexta-feira (24), às 22h, o Espaço Cultural 512 (rua João Alfredo, 512) será o cenário para o show de encerramento da turnê do projeto do grupo intitulado Pai Guaíba. O espetáculo finaliza um ciclo que percorreu cidades como Rio Grande e Pelotas, comemorando os 29 anos do grupo, que é conhecido por sua fusão da poética urbana com a força ancestral dos tambores. Os ingressos custam R$ 20,00 e estão à venda no site do espaço cultural.



Na mesma noite, a banda que soma oito prêmios Açorianos de Música aproveita o palco para apresentar as primeiras canções de seu quarto disco, Sopapo Beat. Com lançamento previsto para o segundo semestre de 2026, o novo trabalho já ecoa através de singles como Islâmico Bagulyon e Pachamama Revolução, além de inéditas que serão testadas ao vivo, a exemplo de O Jangadeiro não Sabe Nadar e Que pasa papá.



Para dar vida a essa sonoridade híbrida, a Bataclã FC reúne um coletivo de músicos de peso, incluindo nomes como Richard Serraria, Angelo Primon, Pingo Borel, Sandro Gravador, Marcelo Corsetti, Indira Castro, Vitor Curth, Danilo Marcondes e Duke Jay, sob a direção de Leandro Silva e os recursos visuais de Cristiano Adeli.