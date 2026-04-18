Instituto Ling promove curso com psicanalista Zelig Libermann

O Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) recebe o psicanalista Zelig Libermann
para ministrar curso A construção de quem somos: ideais e vida contemporânea
. A atividade será dividida em dois encontros, nos dias 22 e 29, das 19h às 21h
, e abordará temas como a constituição do sujeito, desejos e cultura, utilizando conceitos que vão de Freud
à Hannah Arendt
. As inscrições podem ser feitas no Sympla
, pelo valor de R$ 258,00. Sócios da SPPA, têm 10% de desconto. Professores da rede pública podem solicitar 80% de desconto
através do e-mail instituto.ling@institutoling.org.br.
Realizados em parceria com a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre (SPPA), os encontros convidam o público a compreender de que maneira os ideais se formam
, revisitando questões como o papel da cultura na construção do sujeito
. A atividade também se propõe a discutir os valores e os impasses de cada época, além dos desafios do mundo contemporâneo, especialmente no conflito permanente entre as necessidades e os anseios individuais e os coletivos – da família às instituições.