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365 1245335 2026-04-18 13:42:00 Sociedade Cultura /cultura/2026/04/1245335-instituto-ling-promove-curso-com-psicanalista-zelig-libermann.html Capa Cultura Sociedade Publicada em 18 de Abril de 2026 às 13:42 Instituto Ling promove curso com psicanalista Zelig Libermann Em dois encontros (22 e 29), atividade abordará o papel da cultura na construção do sujeito Olegs Jonins/DIVULGAÇÃO/JC Compartilhe: JC psicanalista Zelig Libermann para ministrar curso A construção de quem somos: ideais e vida contemporânea. A atividade será dividida em dois encontros, nos dias 22 e 29, das 19h às 21h, e abordará temas como a constituição do sujeito, desejos e cultura, utilizando conceitos que vão de Freud à Hannah Arendt. As inscrições podem ser feitas no Professores da rede pública podem solicitar 80% de desconto através do e-mail instituto.ling@institutoling.org.br.



Realizados em parceria com a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre (SPPA), os encontros convidam o público a compreender de que maneira os ideais se formam, revisitando questões como o papel da cultura na construção do sujeito. A atividade também se propõe a discutir os valores e os impasses de cada época, além dos desafios do mundo contemporâneo, especialmente no conflito permanente entre as necessidades e os anseios individuais e os coletivos – da família às instituições. O Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) recebe opara ministrar curso. A atividade será, e abordará temas como a constituição do sujeito, desejos e cultura, utilizando conceitos que vão de. As inscrições podem ser feitas no Sympla , pelo valor de R$ 258,00. Sócios da SPPA, têm 10% de desconto.através do e-mail instituto.ling@institutoling.org.br.Realizados em parceria com a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre (SPPA), os encontros convidam o público a, revisitando questões como o. A atividade também se propõe a discutir os valores e os impasses de cada época, além dos desafios do mundo contemporâneo, especialmente no conflito permanente entre as necessidades e os anseios individuais e os coletivos – da família às instituições. Continue sua leitura, escolha seu plano agora! Já é nosso assinante? Faça login Notícias relacionadas Notícias relacionadas