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365 1245323 2026-04-17 13:04:00 Música Cultura /cultura/2026/04/1245323-obra-sacra-italiana-stabat-mater-sera-apresentada-na-catedral-anglicana-da-santissima-trindade-neste-domingo-19.html Capa Cultura Música Publicada em 17 de Abril de 2026 às 13:04 Obra sacra italiana Stabat Mater será apresentada na Catedral Anglicana da Santíssima Trindade neste domingo (19) Evoto Vitor Ceolin/DIVULGAÇÃO/JC Compartilhe: JC Catedral Anglicana da Santíssima Trindade (Rua dos Andradas, 880) recebe neste domingo (19), às 18h, a apresentação do Concerto de Páscoa, promovido pela Casa da Música Porto Alegre e Associação Amigos Casa da Música (AACAMUS). O concerto traz a obra sacra Stabat Mater, criação de 1736 do italiano Giovanni Battista Pergolesi que traduz em música o sofrimento da Virgem Maria ao testemunhar a crucificação do próprio filho. Os ingressos estão disponíveis no



A composição Stabat Mater combina emoção e delicadeza. Escrita para duas vozes (soprano e contralto) e orquestra, a peça alterna momentos de dor intensa com passagens de ternura e contemplação, refletindo tanto a tristeza humana quanto a esperança espiritual. A música destaca-se pela sua simplicidade elegante, melodias tocantes e caráter íntimo, tornando-se uma das interpretações mais famosas e comoventes do texto medieval do Stabat Mater.



Com regência do maestro Lucas Alves e participação das solistas Carla Maffioletti (soprano) e Angela Diel (contralto), a execução será do Ensemble Casa da Música, grupo que reúne professores e alunos avançados do projeto Orquestra e Escola Casa da Música, da AACAMUS. Na abertura, estará o Madrigal Nestor Wennholz, coro com nove vozes masculinas. (Rua dos Andradas, 880) recebe, a apresentação do, promovido pela Casa da Música Porto Alegre e Associação Amigos Casa da Música (AACAMUS). O concerto traz aque traduz em música o sofrimento da Virgem Maria ao testemunhar a crucificação do próprio filho. Os ingressos estão disponíveis no Sympla , por valores a partir de R$ 20,00.A composição. Escrita para duas vozes (soprano e contralto) e orquestra, a peça alterna momentos de dor intensa com passagens de ternura e contemplação, refletindo tanto a. A música destaca-se pela sua simplicidade elegante, melodias tocantes e caráter íntimo, tornando-se uma das interpretações mais famosas e comoventes dodo Stabat Mater.Com regência doe participação das, a execução será do Ensemble Casa da Música, grupo que reúne professores e alunos avançados do projeto Orquestra e Escola Casa da Música, da AACAMUS. Na abertura, estará o, coro com nove vozes masculinas. Continue sua leitura, escolha seu plano agora! Já é nosso assinante? Faça login Notícias relacionadas Notícias relacionadas