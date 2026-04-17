Obra sacra italiana Stabat Mater será apresentada na Catedral Anglicana da Santíssima Trindade neste domingo (19)

A Catedral Anglicana da Santíssima Trindade
(Rua dos Andradas, 880) recebe neste domingo (19), às 18h
, a apresentação do Concerto de Páscoa
, promovido pela Casa da Música Porto Alegre e Associação Amigos Casa da Música (AACAMUS). O concerto traz a obra sacra Stabat Mater, criação de 1736 do italiano Giovanni Battista Pergolesi
que traduz em música o sofrimento da Virgem Maria ao testemunhar a crucificação do próprio filho. Os ingressos estão disponíveis no Sympla
, por valores a partir de R$ 20,00.
A composição Stabat Mater combina emoção e delicadeza
. Escrita para duas vozes (soprano e contralto) e orquestra, a peça alterna momentos de dor intensa com passagens de ternura e contemplação, refletindo tanto a tristeza humana quanto a esperança espiritual
. A música destaca-se pela sua simplicidade elegante, melodias tocantes e caráter íntimo, tornando-se uma das interpretações mais famosas e comoventes do texto medieval
do Stabat Mater
.
Com regência do maestro Lucas Alves
e participação das solistas Carla Maffioletti (soprano) e Angela Diel (contralto)
, a execução será do Ensemble Casa da Música, grupo que reúne professores e alunos avançados do projeto Orquestra e Escola Casa da Música, da AACAMUS. Na abertura, estará o Madrigal Nestor Wennholz
, coro com nove vozes masculinas.