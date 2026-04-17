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Publicada em 17 de Abril de 2026 às 13:04

Obra sacra italiana Stabat Mater será apresentada na Catedral Anglicana da Santíssima Trindade neste domingo (19)

Evoto

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Vitor Ceolin/DIVULGAÇÃO/JC
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A Catedral Anglicana da Santíssima Trindade (Rua dos Andradas, 880) recebe neste domingo (19), às 18h, a apresentação do Concerto de Páscoa, promovido pela Casa da Música Porto Alegre e Associação Amigos Casa da Música (AACAMUS). O concerto traz a obra sacra Stabat Mater, criação de 1736 do italiano Giovanni Battista Pergolesi que traduz em música o sofrimento da Virgem Maria ao testemunhar a crucificação do próprio filho. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, por valores a partir de R$ 20,00.

A composição Stabat Mater combina emoção e delicadeza. Escrita para duas vozes (soprano e contralto) e orquestra, a peça alterna momentos de dor intensa com passagens de ternura e contemplação, refletindo tanto a tristeza humana quanto a esperança espiritual. A música destaca-se pela sua simplicidade elegante, melodias tocantes e caráter íntimo, tornando-se uma das interpretações mais famosas e comoventes do texto medieval do Stabat Mater.

Com regência do maestro Lucas Alves e participação das solistas Carla Maffioletti (soprano) e Angela Diel (contralto), a execução será do Ensemble Casa da Música, grupo que reúne professores e alunos avançados do projeto Orquestra e Escola Casa da Música, da AACAMUS. Na abertura, estará o Madrigal Nestor Wennholz, coro com nove vozes masculinas.

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