Exposição sobre pianista gaúcha Ilse Woebcke Warncke é prorrogada até 15 de maio na Ospa

O público vai ganhar mais tempo para visitar a exposição Ilse Woebcke Warncke: legado além da música. Inaugurada no dia 20 de março no saguão da Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1501), a mostra homenageia a pianista gaúcha que foi uma das fundadoras da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Agora, fica em cartaz até o dia 15 de maio. Inicialmente, o encerramento estava previsto para o dia 20 de abril. A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h, e nos horários de concertos e recitais.



Com curadoria do historiador e museólogo Éverton Quevedo, a exposição convida o público a descobrir a trajetória de Ilse Woebcke Warncke (1900-1991). A pianista superou inúmeros obstáculos impostos às mulheres no início do século 20 e se tornou uma pianista e professora de sucesso, atuando como solista na Orquestra Filarmônica de Berlim e em concertos em diversos países, como Portugal, Alemanha, Argentina e Brasil.