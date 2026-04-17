Banda sueca Lucifer traz seu occult rock a Porto Alegre nesta segunda-feira

A banda sueca de occult rock Lucifer
retorna a Porto Alegre para show nesta segunda-feira (20), às 19h
. A apresentação ocorre no Espaço Marin (Rua Profª. Cecy Cordeiro Thofehrn, 413) e vem promover o último lançamento do grupo, o álbum Lucifer V
, que marca uma síntese da trajetória da banda. Os ingressos estão à venda no 101 Tickets
, a partir de R$ 200,00.
Lançado em janeiro de 2024, Lucifer V é o quinto álbum da banda
e traz como principais temas a morte, o amor, a perda e o luto -- linhas também presentes nos outros trabalhos do grupo. Faixas como Fallen Angel
, At the Mortuary
e Maculate Heart
passaram a ocupar posição central nos shows recentes.
Com identidade visual, direção conceitual e composições de Johanna Sadonis, a banda acumula mais de uma década de história e traz como referências diretas o rock pesado dos anos 1970
, em especial bandas como Black Sabbath
, Pentagram
e Coven
.
O show na Capital gaúcha faz parte de uma turnê de 8 shows que passa também por São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.