Banda sueca Lucifer traz seu occult rock a Porto Alegre nesta segunda-feira

retorna a Porto Alegre para show nesta. A apresentação ocorre no Espaço Marin (Rua Profª. Cecy Cordeiro Thofehrn, 413) e vem promover o, que marca uma síntese da trajetória da banda. Os ingressos estão à venda no, a partir de R$ 200,00.Lançado em janeiro de 2024,e traz como principais temas a morte, o amor, a perda e o luto -- linhas também presentes nos outros trabalhos do grupo. Faixas comopassaram a ocupar posição central nos shows recentes.Com identidade visual, direção conceitual e composições de Johanna Sadonis, a banda acumula mais de uma década de história e traz como referências diretas o, em especial bandas comoO show na Capital gaúcha faz parte de uma turnê de 8 shows que passa também por São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.