Publicada em 16 de Abril de 2026 às 12:42

Martha Medeiros aborda sua carreira na literatura em encontro com Juarez Fonseca

Evento gratuito acontece no Memorial do Ministério Público do RS nesta sexta (17), às 19h

Tania Meinerz/DIVULGAÇÃO/JC
Nesta sexta-feira (17), Martha Medeiros e Juarez Fonseca dão início à edição 2026 do projeto Literatura e Música no Memorial. O evento traz um bate-papo sobre as jornadas da autora na literatura e suas ligações com a música. Com entrada franca, o encontro acontece no Memorial do Ministério Público do RS (Pça. Marechal Deodoro, 110), às 19h.

Martha e Juarez mergulham na carreira da autora, que ultrapassa a marca de um milhão de livros vendidos em todo o país. O bate-papo vai abordar a biografia da autora, que começou a escrever na infância, passando por seu primeiro emprego como redatora em uma agência de publicidade, pincelando sobre o primeiro livro de poemas lançado, analisando sucessos da carreira, até chegar à fase atual, em que se consagrou no gênero crônica. O jornalista Juarez Fonseca conduz o diálogo, sempre trazendo as conexões com o mundo da música.

Notícias relacionadas