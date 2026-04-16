Lenda da Teiniaguá é encenada no Parque da Redenção neste sábado (18)

O Parque da Redenção vira palco para a encenação de Teiniaguá -- a Lenda da Salamanca do Jarau neste sábado (18), às 16h30min. O espetáculo de rua, comandado pela Oigalê Cooperativa de Artistas Teatrais, joga luz sobre um Rio Grande do Sul do passado e de um povo vindo do velho continente após as guerras entre cristãos e mouros. O evento é gratuito e acontece próximo ao chafariz do Parque.



Com dramaturgia e direção de Vera Parenza e Hamilton Leite, a peça traz no elenco Gabriela Boccardi, Karina Sieben e Jordan Maia para contar a história da lenda da Teiniaguá, uma criatura metade mulher, metade salamandra que protege uma caverna do Cerro do Jarau, onde se escondem riquezas incalculáveis. O conto reúne elementos que espelham a formação histórica e étnica da região, ajudando a explicar as raízes entrelaçadas que formaram o povo rio-grandense.



