OSPA une música e dança em apresentação neste fim de semana

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre
(OSPA) se une à Companhia de Dança Carol Dalmolin
e traz ao público uma apresentação que une dança e música
em Quadressências
, com música de Daniel Wolff. A apresentação dá vida ao balé de Wolff
através da coreografia de 22 bailarinos
e tem duas sessões, no sábado (18) e no domingo (19)
. Ambas apresentações têm início às 17h
e ingressos disponíveis no Sympla
por valores a partir de R$ 15,00. Quadressências
, do compositor gaúcho Daniel Wolff, é um balé organizado em cinco partes
: uma introdução e quatro movimentos representando os elementos da natureza
- fogo, ar, água e terra. A composição foi criada por encomenda do maestro e atual diretor artístico da OSPA, Manfredo Schmiedt
, que assume a regência da apresentação.
Após passar por palcos de outras cidades gaúchas, Quadressências
chega a Porto Alegre com nova coreografia e cenários
, criados pela coreógrafa e diretora cênica Carol Dalmolin
. A artista traz elementos do balé clássico
e da dança contemporânea
na apresentação e os bailarinos utilizarão figurinos e elementos cênicos que complementam a dança, misturando leveza e força ao longo da música, fazendo referências aos elementos da natureza.