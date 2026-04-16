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Publicada em 16 de Abril de 2026 às 12:01

OSPA une música e dança em apresentação neste fim de semana

Composição gaúcha, balé reúne 22 dançarinos e terá apresentação no sábado e no domingo

Composição gaúcha, balé reúne 22 dançarinos e terá apresentação no sábado e no domingo

Fernando Espinosa/DIVULGAÇÃO/JC
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A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) se une à Companhia de Dança Carol Dalmolin e traz ao público uma apresentação que une dança e música em Quadressências, com música de Daniel Wolff. A apresentação dá vida ao balé de Wolff através da coreografia de 22 bailarinos e tem duas sessões, no sábado (18) e no domingo (19). Ambas apresentações têm início às 17h e ingressos disponíveis no Sympla por valores a partir de R$ 15,00.

Quadressências, do compositor gaúcho Daniel Wolff, é um balé organizado em cinco partes: uma introdução e quatro movimentos representando os elementos da natureza - fogo, ar, água e terra. A composição foi criada por encomenda do maestro e atual diretor artístico da OSPA, Manfredo Schmiedt, que assume a regência da apresentação.

Após passar por palcos de outras cidades gaúchas, Quadressências chega a Porto Alegre com nova coreografia e cenários, criados pela coreógrafa e diretora cênica Carol Dalmolin. A artista traz elementos do balé clássico e da dança contemporânea na apresentação e os bailarinos utilizarão figurinos e elementos cênicos que complementam a dança, misturando leveza e força ao longo da música, fazendo referências aos elementos da natureza.

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