Usina do Gasometro recebe exposição fotográfica a céu aberto neste sábado (18)

O Píer da Usina do Gasômetro (Largo do Trabalho, 46) vai virar galeria de arte neste sábado (18), a partir das 15h. O local recebe a exposição Sete Cabeças, que reúne o trabalho de sete fotógrafos que abordam temas como religiosidade, sobrevivência humana, manifestações populares e o surreal em seus cliques. A mostra fica disponível para visitação até o dia 3 de junho de segunda a sexta, 24h por dia, de forma gratuita.



A exposição traz os trabalhos de Cynthia Feyh Jappur, com a mostra Utopia Cromática; Douglas Fischer, com Siré - Dança dos Orixás e Fernando Kokubun, com Vestígios. Hilton Lebarbenchon, nos apresenta o trabalho Ao Sul do Mundo; Iara Toonidandel, traz o Peso do Olhar Infantil, Míriam Ramalho, expõe o Mães de Dzaleka e Roberta Tavares, traz Pernambuco: Onde o Chão Ferve e a Alma Dança.



Com curadoria de Marcos Monteiro, que já realizou mais de 40 exposições a céu aberto pelo país, a Galeria Escadaria traz artistas distintos em linguagem e abordagem, mas que convergem em potência estética e relevância contemporânea.