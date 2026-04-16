Casa de Cultura Mário Quintana terá feira independente e oficinas para crianças neste sábado (18)

Neste sábado (18), a partir das 10h
, a Feira Movimento Criativo
traz à Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736) itens artesanais exclusivos de artistas da cidade. Com entrada gratuita, o evento ocorre na Travessa dos Venezianos, no térreo, trazendo uma variedade de produtos autorais e independentes
até 19h.
Além da feira, a partir das 14h
, no Quintana's Bar, no mezanino da Casa, ocorre uma Oficina de tiara em fio de malha residual
. A atividade formativa para o público infantil
propõe a criação de peças a partir da reutilização de materiais
e terá duas turmas, das 14h às 15h e das 15h às 16h. Interessados podem se inscrever gratuitamente através do link
.
Na feira, itens como acessórios infantis, moda lúdica, brinquedos pedagógicos em madeira, livros, peças em cerâmica, saboaria vegetal, velas aromáticas, biscuit e arte em madeira estarão disponíveis para compra.