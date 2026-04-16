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Publicada em 16 de Abril de 2026 às 16:09

Casa de Cultura Mário Quintana terá feira independente e oficinas para crianças neste sábado (18)

Com ampla variedade de produtos, feira Movimento Criativo tem início às 10h; Oficina de tiaras para crianças terá duas turmas a partir das 14h

Com ampla variedade de produtos, feira Movimento Criativo tem início às 10h; Oficina de tiaras para crianças terá duas turmas a partir das 14h

Thiele Elissa/DIVULGAÇÃO/JC
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Neste sábado (18), a partir das 10h, a Feira Movimento Criativo traz à Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736) itens artesanais exclusivos de artistas da cidade. Com entrada gratuita, o evento ocorre na Travessa dos Venezianos, no térreo, trazendo uma variedade de produtos autorais e independentes até 19h. 

Além da feira, a partir das 14h, no Quintana's Bar, no mezanino da Casa, ocorre uma Oficina de tiara em fio de malha residual. A atividade formativa para o público infantil propõe a criação de peças a partir da reutilização de materiais e terá duas turmas, das 14h às 15h e das 15h às 16h. Interessados podem se inscrever gratuitamente através do link.

Na feira, itens como acessórios infantis, moda lúdica, brinquedos pedagógicos em madeira, livros, peças em cerâmica, saboaria vegetal, velas aromáticas, biscuit e arte em madeira estarão disponíveis para compra.

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