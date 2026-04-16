Casa de Cultura Mário Quintana terá feira independente e oficinas para crianças neste sábado (18)

Neste, a Feiratraz à Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736) itens artesanais exclusivos de artistas da cidade. Com entrada gratuita, o evento ocorre na Travessa dos Venezianos, no térreo, trazendo umaaté 19h.Além da feira, a, no Quintana's Bar, no mezanino da Casa, ocorre uma. A atividade formativa para opropõe ae terá duas turmas, das 14h às 15h e das 15h às 16h. Interessados podem se inscrever gratuitamente através doNa feira, itens como acessórios infantis, moda lúdica, brinquedos pedagógicos em madeira, livros, peças em cerâmica, saboaria vegetal, velas aromáticas, biscuit e arte em madeira estarão disponíveis para compra.