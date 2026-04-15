Rock de Galpão apresenta novo disco em show no Teatro Bourbon Country

Nesta, a bandalança o novo disco autoralem apresentação(Av. Túlio de Rose, 80). O show marca ada banda e tem ingressos a partir de R$ 55,00, à venda no site daCom 18 anos de tradição na música gaúcha, o Rock de Galpão promete um espetáculo que mescla. A noite conta também com participações especiais como, Tiago Bra e Tales Melati. A apresentação será registrada na íntegra pela banda, em áudio e vídeo.O novo álbum apresenta uma fase de maturidade criativa do grupo, reunindo colaborações com nomes como Luiz Coronel, Mário Pirata, Cabo Déco, Túlio Urach e Tiago Bra, além de uma releitura de Trovinha Lunar, de Thadeu Martins e Lenin Nunez. Para a apresentação de sexta, o público é convidado a levar, que serão destinados aos