Rock de Galpão apresenta novo disco em show no Teatro Bourbon Country

Nesta sexta-feira (17)
, a banda Rock de Galpão
lança o novo disco autoral De Boina, Alpargata e Bombacha
em apresentação às 21h no Teatro do Bourbon Country
(Av. Túlio de Rose, 80). O show marca a estreia da nova turnê
da banda e tem ingressos a partir de R$ 55,00, à venda no site da uhuu.com
.
Com 18 anos de tradição na música gaúcha, o Rock de Galpão promete um espetáculo que mescla canções inéditas do novo disco e clássicos que marcaram a trajetória da banda
. A noite conta também com participações especiais como Shana Müller
, Esteban Tavares
, Tiago Bra e Tales Melati. A apresentação será registrada na íntegra pela banda, em áudio e vídeo.
O novo álbum apresenta uma fase de maturidade criativa do grupo, reunindo colaborações com nomes como Luiz Coronel, Mário Pirata, Cabo Déco, Túlio Urach e Tiago Bra, além de uma releitura de Trovinha Lunar
, de Thadeu Martins e Lenin Nunez. Para a apresentação de sexta, o público é convidado a levar alimentos não perecíveis
, que serão destinados aos Cozinheiros do Bem
.