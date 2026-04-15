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Publicada em 15 de Abril de 2026 às 13:37

Rock de Galpão apresenta novo disco em show no Teatro Bourbon Country

Show será nesta sexta (17) e vai trazer canções inéditas do novo álbum 'De Boina, Alpargata e Bombacha', além de antigos sucessos

Show será nesta sexta (17) e vai trazer canções inéditas do novo álbum 'De Boina, Alpargata e Bombacha', além de antigos sucessos

ze carlos de andrade/divulgação/jc
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Nesta sexta-feira (17), a banda Rock de Galpão lança o novo disco autoral De Boina, Alpargata e Bombacha em apresentação às 21h no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). O show marca a estreia da nova turnê da banda e tem ingressos a partir de R$ 55,00, à venda no site da uhuu.com.

Com 18 anos de tradição na música gaúcha, o Rock de Galpão promete um espetáculo que mescla canções inéditas do novo disco e clássicos que marcaram a trajetória da banda. A noite conta também com participações especiais como Shana Müller, Esteban Tavares, Tiago Bra e Tales Melati. A apresentação será registrada na íntegra pela banda, em áudio e vídeo. 

O novo álbum apresenta uma fase de maturidade criativa do grupo, reunindo colaborações com nomes como Luiz Coronel, Mário Pirata, Cabo Déco, Túlio Urach e Tiago Bra, além de uma releitura de Trovinha Lunar, de Thadeu Martins e Lenin Nunez. Para a apresentação de sexta, o público é convidado a levar alimentos não perecíveis, que serão destinados aos Cozinheiros do Bem.

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