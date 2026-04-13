Kid Abelha anuncia turnê 'Eu Tive Um Sonho' por estádios do Brasil; Porto Alegre está na lista

Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato estão trazendo de volta uma das bandas mais bem-sucedidas do pop rock brasileiro. Depois de 13 anos, o Kid Abelha retorna aos palcos com uma turnê chamada Eu Tive Um Sonho, que passará por estádios e arenas nas maiores cidades do País. Porto Alegre está no roteiro: a capital recebe o trio no dia 26 de setembro, um sábado, no Estádio Beira-Rio.



Os ingressos custam R$ 240,00 (pista), R$ 490,00 (pista premium) e R$ 580,00 (cadeira inferior), com opções de meia entrada. A venda geral começa nesta segunda-feira (13), pelo site Ticketmaster e na bilheteria oficial, no Studio Beauty Patrícia Rodrigues (Quintino Bandeira, 126), sem taxa de conveniência.



O retorno do Kid Abelha não conta com a presença de Leoni, membro fundador e importante força criativa dentro do grupo. De qualquer maneira, Toller (voz), Israel (sax, violão e bandolim) e Fortunato (guitarra) são o núcleo da banda desde 1987, o que garante legitimidade de sobra para o novo momento do grupo. A banda de apoio é formada por Gustavo Camardella na guitarra, violão e vocais, Adal Fonseca na bateria, Pedro Dias no baixo e vocais, e Gê Fonseca nos teclados e vocais, além de músicos de sopro.



A direção do show fica a cargo de Liminha, nome de peso no rock brasileiro e que produziu os principais discos do Kid Abelha. A previsão é de um setlist de cerca de 30 músicas, revisitando todos os sucessos de uma das bandas que ajudou a definir a sonoridade do rock nacional na década de 1980.