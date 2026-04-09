Câmara Rio-Grandense do Livro abre a 2ª Feira do Livro da Restinga, na Zona Sul

A manhã desta quinta-feira (9) foi marcada pela abertura da 2ª Feira do Livro da Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. Localizado ao longo da avenida Macedônia, o evento, que acontece até o próximo domingo (12), teve discursos da presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, do patrono Iosvaldyr Carvalho Bittencourt Junior e autoridades públicas. Ainda antes da cerimônia, a autora Rosane Castro participou de um encontro com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.



“Estar aqui hoje, nesta segunda edição, mostra que a primeira Feira, no ano passado, plantou uma semente muito importante. E quando se planta a semente da leitura, colhemos pensamento crítico, imaginação, empatia, cidadania e pertencimento”, destacou Rosane.



Para o patrono, a feira é uma celebração da cultura do bairro. “Tenho muito orgulho da Restinga, de onde sempre levei minha identidade e sentimento de pertencimento. É um local onde as entidades culturais de diversas vertentes estão presentes. Temos uma comunidade potente”, pontuou.



Com uma programação diversificada, a Feira da Restinga será voltada para a literatura, a formação de leitores e o diálogo com a comunidade. A agenda também conta com encontros entre autores e estudantes de diferentes níveis escolares, além de rodas de conversa que abordam temas como ancestralidade, cultura e construção coletiva da história. Durante todos os dias, o público poderá participar de atividades com escritores, artistas e lideranças culturais.