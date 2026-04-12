Giuseppe Oristanio revive Guimarães Rosa no monólogo 'Pormenor de ausência',

Ao completar cinco décadas de trajetória artística, o ator Giuseppe Oristanio, um dos grandes nomes da teledramaturgia e do teatro nacional, decidiu presentear a si mesmo e ao público com dois projetos que sintetizam sua maturidade nos palcos. O primeiro foi o lançamento do livro Sempre existe um porém, a vida é feita de histórias (2022), obra que reúne memórias e experiências acumuladas ao longo de sua caminhada. O segundo, e talvez mais desafiador, foi a realização de seu primeiro monólogo: Pormenor de Ausência, espetáculo dirigido por Ernesto Piccolo que terá sessões em Porto Alegre nesta terça (14) e na quarta-feira (15), às 21h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 100,00 e estão à venda na plataforma Tri.RS.



O texto, assinado por Lívia Baião, resgata a alma de João Guimarães Rosa (1908–1967), escritor que reinventou o Brasil através das palavras, e é fruto de uma rigorosa pesquisa de mestrado em arquivos pessoais e cartas do autor de Grande Sertão: Veredas, obra que completa 70 anos de sua primeira publicação em 2026. Dissolvendo fronteiras entre biografia, ficção e ensaio historiográfico , a encenação se desenrola como se o escritor tivesse ressuscitado da própria morte para contar o que houve, narrar suas angústias, necessidades e "sandices" criativas. "Eu queria um solo, um trabalho profundamente pessoal, e quando me deparei com esse texto, percebi que tinha algo que ajudasse a manter viva a lembrança de um nome importante para a nossa cultura", revela o ator, que este ano celebra 54 anos de carreira.