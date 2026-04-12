Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 12 de Abril de 2026 às 15:19

Giuseppe Oristanio revive Guimarães Rosa no monólogo 'Pormenor de ausência',

Giuseppe Oristanio revive Guimarães Rosa no monólogo 'Pormenor de ausência', no Espaço 373

Giuseppe Oristanio revive Guimarães Rosa no monólogo 'Pormenor de ausência', no Espaço 373

Alberto Maurício/Divulgação/JC
Compartilhe:
Adriana Lampert
Adriana Lampert Repórter
Ao completar cinco décadas de trajetória artística, o ator Giuseppe Oristanio, um dos grandes nomes da teledramaturgia e do teatro nacional, decidiu presentear a si mesmo e ao público com dois projetos que sintetizam sua maturidade nos palcos. O primeiro foi o lançamento do livro Sempre existe um porém, a vida é feita de histórias (2022), obra que reúne memórias e experiências acumuladas ao longo de sua caminhada. O segundo, e talvez mais desafiador, foi a realização de seu primeiro monólogo: Pormenor de Ausência, espetáculo dirigido por Ernesto Piccolo que terá sessões em Porto Alegre nesta terça (14) e na quarta-feira (15), às 21h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 100,00 e estão à venda na plataforma Tri.RS

O texto, assinado por Lívia Baião, resgata a alma de João Guimarães Rosa (1908–1967), escritor que reinventou o Brasil através das palavras, e é fruto de uma rigorosa pesquisa de mestrado em arquivos pessoais e cartas do autor de Grande Sertão: Veredas, obra que completa 70 anos de sua primeira publicação em 2026. Dissolvendo fronteiras entre biografia, ficção e ensaio historiográfico, a encenação se desenrola como se o escritor tivesse ressuscitado da própria morte para contar o que houve, narrar suas angústias, necessidades e "sandices" criativas. "Eu queria um solo, um trabalho profundamente pessoal, e quando me deparei com esse texto, percebi que tinha algo que ajudasse a manter viva a lembrança de um nome importante para a nossa cultura", revela o ator, que este ano celebra 54 anos de carreira.

Notícias relacionadas