Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 10 de Abril de 2026 às 12:10

Chico César revisita seu álbum "Aos Vivos" na íntegra em show no Araújo Vianna

Compositor Chico César estará acompanhado pela Nova Orquestra em apresentação deste domingo (12)

Compositor Chico César estará acompanhado pela Nova Orquestra em apresentação deste domingo (12)

JOSÉ DE HOLANDA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Um dos nomes fundamentais da música brasileira contemporânea, Chico César está de volta a Porto Alegre com um show especial, que comemora os 30 anos do seu icônico álbum de estreia Aos Vivos (1995). Acompanhado pela Nova Orquestra, o cantor e compositor estará no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) neste domingo (12), às 21h. Ingressos, em segundo lote, à venda via Sympla, por valores a partir de R$ 100,00.

Com destaque para os sucessos Mama África e À Primeira Vista e para as versões de Paraíba (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira) e Alma não tem Cor (André Abujamra), ele vai executar o disco na íntegra, também incluindo no setlist outros sucessos da sua trajetória. Gravado originalmente apenas com voz e violão, o repertório da apresentação ganhará um contorno sofisticado com os arranjos sinfônicos idealizados especialmente para esse show, realçando a mistura de ritmos nordestinos com referências urbanas que caracteriza o trabalho do compositor.

Notícias relacionadas