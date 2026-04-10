Chico César revisita seu álbum "Aos Vivos" na íntegra em show no Araújo Vianna

Um dos nomes fundamentais da música brasileira contemporânea, Chico César está de volta a Porto Alegre com um show especial, que comemora os 30 anos do seu icônico álbum de estreia Aos Vivos (1995). Acompanhado pela Nova Orquestra, o cantor e compositor estará no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) neste domingo (12), às 21h. Ingressos, em segundo lote, à venda via Sympla, por valores a partir de R$ 100,00.



Com destaque para os sucessos Mama África e À Primeira Vista e para as versões de Paraíba (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira) e Alma não tem Cor (André Abujamra), ele vai executar o disco na íntegra, também incluindo no setlist outros sucessos da sua trajetória. Gravado originalmente apenas com voz e violão, o repertório da apresentação ganhará um contorno sofisticado com os arranjos sinfônicos idealizados especialmente para esse show, realçando a mistura de ritmos nordestinos com referências urbanas que caracteriza o trabalho do compositor.