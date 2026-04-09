Ospa apresenta obras de Sibelius e Mendelssohn nesta sexta-feira (10) e no sábado (11)

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) realiza nesta sexta-feira (10), às 20h, o concerto Sibelius e Mendelssohn no Complexo Cultural Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1.501 - CAFF). Sob a regência de Gustavo Fontana, os pianistas André Carrara e Eduardo Knob solam em uma obra rara de Felix Mendelssohn-Bartholdy , em um programa que inclui ainda a emblemática Finlândia, de Jean Sibelius. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com valores entre R$ 15,00 e R$ 70,00 e dão direito à palestra Notas de concerto, apresentada pelo pianista e professor André Loss, a partir das 19h, na Sala de Recitais da Casa da Ospa (situada dentro do Complexo). A palestra e o concerto terão transmissão ao vivo pelo YouTube.

No sábado (11), a programação continua com a Série Música de Câmara, que apresenta o Octeto Mendelssohn/Glière na Sala de Recitais da Casa da Ospa, às 17h. O grupo, composto por músicos da própria Orquestra, interpretará peças fundamentais de Reinhold Glière e Felix Mendelssohn, destacando o equilíbrio e o virtuosismo das cordas. Esta apresentação de sábado tem entrada gratuita e o acesso é por ordem de chegada.