Rio Grande do Sul recebe R$ 24,5 milhões via Política de Arranjos Regionais do Audiovisual

O Rio Grande do Sul contará com investimentos de R$ 24,5 milhões para impulsionar a produção de projetos audiovisuais. Os recursos fazem parte da Política de Arranjos Regionais do Audiovisual, realizada pelo Governo do Brasil por meio do Ministério da Cultura e da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), e marcam o começo de uma nova fase de cooperação no setor. As informações são da assessoria de imprensa da Presidência da República.



A iniciativa mobiliza, em todo o Brasil, mais de R$ 630 milhões em investimentos, que vão fortalecer e estimular a produção em diferentes regiões, sobretudo em locais que historicamente não contavam com apoio. Os Arranjos Regionais são uma política de nacionalização do investimento, que une recursos federais, através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), com contrapartidas de estados e municípios. Do total de recursos aplicados, R$ 519,55 milhões são investidos via FSA, um fundo destinado ao desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual no Brasil.



No Rio Grande do Sul, dos R$ 24,5 milhões destinados ao estado, R$ 19,6 milhões serão aplicados via FSA e os outros R$ 4,9 milhões têm origem via o ente federativo. O estado também terá investimentos em nível municipal. A capital, Porto Alegre, contará com R$ 10 milhões em recursos, dos quais R$ 8 milhões do FSA. Já o município de Novo Hamburgo conta com um investimento de R$ 3 milhões, sendo R$ 2,4 milhões do FSA.



Até então realizada pela última vez em 2018, a Política de Arranjos Regionais do Audiovisual foi retomada nesta gestão com ajustes para ampliar seu alcance. Na prática, o modelo combina recursos do Governo do Brasil com aportes de estados e municípios, ampliando significativamente o volume investido.