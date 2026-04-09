Catherine Vergnes propõe imersão no universo do pampa em show no Rancho Tabacaray

Voz marcante da nova geração do folclore platino, a uruguaia Catherine Vergnes faz apresentação no Rancho Tabacaray (Vincente Monteggia, 2.770) nesta sexta-feira (10), a partir das 20h. É a terceira vez que a artista se apresenta no espaço dedicado à valorização da cultura e gastronomia gaúchas, o que a qualifica como uma das presenças mais simbólicas da programação cultural do local. Ingressos a partir de R$ 130,00 no Sympla.



Natural de Paysandú, no Uruguai, Catherine construiu uma trajetória reconhecida pela força interpretativa e pelo respeito às tradições musicais do pampa. Em cena, sua presença combina intensidade e delicadeza, conduzindo o público por um repertório que resgata as raízes do folclore ao mesmo tempo em que dialoga com novas sonoridades. Durante a noite, o público poderá aproveitar um cardápio à la carte com pratos preparados na parrilla, pensados para acompanhar a experiência.