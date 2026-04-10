Trio instrumental Skrotes abre nova temporada do Sonoridades no CHC Santa Casa

Vindo de Santa Catarina, o trio instrumental Skrotes é a primeira atração da nova temporada do projeto Sonoridades, que oferece ao público de Porto Alegre shows fora da curva dentro do calendário cultural da cidade. A apresentação é neste domingo (12), às 17h, com entrada franca mediante retirada prévia de ingressos no Sympla.



Reconhecido pela intensidade ao vivo e pela liberdade estética, o Skrotes está em seu sexto álbum, Matadeiro, e desenvolveu uma sonoridade marcada por minimalismo, tensão rítmica e espaços para o improviso. Sua música atravessa o jazz, a música clássica, os ritmos afro-brasileiros, o punk, o metal e a eletrônica, em um esforço orgânico para dissolver fronteiras estilísticas. Atualmente, o Skrotes é composto pelos músicos Chico Abreu (baixo), Igor De Patta (piano e sintetizadores) e Guilherme Ledoux (bateria).



O projeto Sonoridades é uma realização do CHC Santa Casa em parceria com a LIGA, de Dedé Ribeiro e Luiza Pires. O projeto tem curadoria de Arthur de Faria e Rafael Rubim.