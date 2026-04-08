Yago Oproprio encerra ciclo do seu primeiro trabalho de estúdio com show no Opinião

Depois de dois shows com casa cheia em Porto Alegre, o rapper Yago Oproprio retorna ao Estado para show no Opinião (José do Patrocínio, 834) neste sábado, às 21h. O cantor, que estourou no cenário musical brasileiro com os hits Imprevisto e Tocaia, fará um dos últimos shows da turnê promocional de seu álbum de estreia, Oproprio (2024). Os ingressos estão esgotados.



Nascido na zona leste de São Paulo, Yago Oproprio carrega no seu DNA influências diversificadas. Da infância às voltas com o sarau Casa de Dolores ao período que morou com a mãe na Venezuela, o cantor sempre esteve em contato com a arte, com a poesia e com a música latino-caribenha. No retorno ao Brasil, Yago passou a se dedicar ao skate, ao teatro e às rimas, trilhando um caminho entre o funk e o rap, sem deixar de flertar com a MPB. Com números expressivos no Youtube e nas demais plataformas de streaming, Yago Oproprio traz como destaque no repertório faixas como La Noche, Inofensiva e Jejum - que, unidas, geraram um curta-metragem no YouTube que já foi assistido mais de 4 milhões de vezes.