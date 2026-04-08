Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 08 de Abril de 2026 às 10:03

Yago Oproprio encerra ciclo do seu primeiro trabalho de estúdio com show no Opinião

Rapper faz show em Porto Alegre neste sábado (11); ingressos estão esgotados

Rapper faz show em Porto Alegre neste sábado (11); ingressos estão esgotados

GLEESON PAULINO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Depois de dois shows com casa cheia em Porto Alegre, o rapper Yago Oproprio retorna ao Estado para show no Opinião (José do Patrocínio, 834) neste sábado, às 21h. O cantor, que estourou no cenário musical brasileiro com os hits Imprevisto e Tocaia, fará um dos últimos shows da turnê promocional de seu álbum de estreia, Oproprio (2024). Os ingressos estão esgotados.

Nascido na zona leste de São Paulo, Yago Oproprio carrega no seu DNA influências diversificadas. Da infância às voltas com o sarau Casa de Dolores ao período que morou com a mãe na Venezuela, o cantor sempre esteve em contato com a arte, com a poesia e com a música latino-caribenha. No retorno ao Brasil, Yago passou a se dedicar ao skate, ao teatro e às rimas, trilhando um caminho entre o funk e o rap, sem deixar de flertar com a MPB. Com números expressivos no Youtube e nas demais plataformas de streaming, Yago Oproprio traz como destaque no repertório faixas como La Noche, Inofensiva e Jejum - que, unidas, geraram um curta-metragem no YouTube que já foi assistido mais de 4 milhões de vezes.

Notícias relacionadas