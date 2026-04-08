Alice Caymmi canta em homenagem à tia Nana Caymmi no Espaço 373

Única herdeira com autoridade vocal e emocional para perpetuar o legado de Nana Caymmi, Alice Caymmi desembarca em Porto Alegre para um show que é um grito de amor da sobrinha para a cantora, que faleceu em maio do ano passado, aos 84 anos. A apresentação de Para Minha Tia Nana é neste sábado (11), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). Ingressos (de R$ 80,00 a R$ 240,00) pelo site Tri.RS.



O show, que vinha sendo realizado por Alice desde 2018, ganhou uma aura especial após o falecimento da homenageada, ganhando um caráter involuntário de tributo póstumo. Ela reinterpreta canções que conversam com a trajetória da tia, como Resposta ao Tempo, Só Louco, Suave Veneno, Oração ao Tempo, além dos boleros Sabe de Mim e Se Queres Saber. Além de manter na estrada o show em homenagem à tia Nana, Alice prepara, para 30 de abril, o lançamento de Caymmi, que revisita o cancioneiro do avô Dorival em uma releitura que dialoga com passado e presente.