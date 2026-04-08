Novo espetáculo de Gabriel Villela, 'Medea' cumpre temporada no Teatro Simões Lopes Neto

Estreando o calendário previsto pelo Plano Bianual Theatro São Pedro no Multipalco Eva Sopher , o espetáculo Medea , do diretor mineiro Gabriel Villela , é a atração do Teatro Simões Lopes Neto (rua Riachuelo, 1089) neste final de semana. Adaptação da tragédia de Séneca (autor romano que escreveu sobre o mito grego cinco séculos após Eurípides), a montagem conta com participação especial da atriz Walderez de Barros , conhecida por sua longa trajetória na Rede Globo. A veterana interpreta a protagonista, dividindo a personagem com Rosana Stavis e Mariana Muniz. Além delas, o elenco conta com Jorge Emil, Claudio Fontana, Plínio Soares, Letícia Teixeira e Marcello Boffat. As sessões na Capital acontecem nesta quinta-feira (9), e seguem na sexta (10) e no sábado (11), sempre às 20h. Os ingressos estão a venda pelo site do Theatro São Pedro e custam entre R$ 17,50 e R$ 120,00.