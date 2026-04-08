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Publicada em 08 de Abril de 2026 às 11:28

Novo espetáculo de Gabriel Villela, 'Medea' cumpre temporada no Teatro Simões Lopes Neto

Novo espetáculo do diretor Gabriel Villela, 'Medea' cumpre curta temporada no Teatro Simões Lopes Neto

Novo espetáculo do diretor Gabriel Villela, 'Medea' cumpre curta temporada no Teatro Simões Lopes Neto

João Caldas/Divulgação/JC
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Adriana Lampert
Adriana Lampert Repórter
Estreando o calendário previsto pelo Plano Bianual Theatro São Pedro no Multipalco Eva Sophero espetáculo Medea, do diretor mineiro Gabriel Villela, é a atração do Teatro Simões Lopes Neto (rua Riachuelo, 1089) neste final de semana. Adaptação da tragédia de Séneca (autor romano que escreveu sobre o mito grego cinco séculos após Eurípides), a montagem conta com participação especial da atriz Walderez de Barros, conhecida por sua longa trajetória na Rede Globo. A veterana interpreta a protagonista, dividindo a personagem com Rosana Stavis e Mariana Muniz. Além delas, o elenco conta com Jorge Emil, Claudio Fontana, Plínio Soares, Letícia Teixeira e Marcello Boffat. As sessões na Capital acontecem nesta quinta-feira (9), e seguem na sexta (10) e no sábado (11), sempre às 20h. Os  ingressos estão a venda pelo site do Theatro São Pedro e custam entre R$ 17,50 e R$ 120,00.

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