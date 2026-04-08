Cjota prepara noite especial para fãs de trap em apresentação no Opinião

Nome que se tornou uma das referências do trap nacional, Cjota retorna a Porto Alegre com a turnê Melhor que Ontem, em show no Opinião (José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (10), a partir das 23h30min. Misturando faixas novas e hits, o rapper vai passear por diversas fases da sua carreira, revisando o recente Cachorro Sincero (2025) e reforçando momentos emblemáticos da sua trajetória. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 80,00.



Natural da comunidade Serra Verde, em Belo Horizonte, Cjota ganhou credibilidade e atenção nacional a partir de 2018, quando Call 911 bateu recordes nas plataformas de streaming. Elogiada por combinar a amplitude do seu repertório com uma boa dose de narrativa pessoal, a turnê Melhor que Ontem percorre a evolução do cantor, indo do debut O Menino do Cabelo Rosa (2023), passando por Traumas e Vícios (2024) até chegar à sua obra atual, em um estilo que mistura trap, R&B, funk e referências da música pop.