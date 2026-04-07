Cantor Chico Chico é principal atração em festival do Dia do Trabalhador em Porto Alegre

A festa de Dia do Trabalhador em Porto Alegre promete ser cheia de atividades gratuitas na Praça da Alfândega, no coração de Porto Alegre. O destaque da programação é a presença do cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller e que vem conquistando espaço com um som que une MPB, rock e poesia. Além dele, estão previstos o cortejo do Bloco da Laje, esquetes com o grupo Ói Nóis Aqui Traveiz e show de encerramento com a escola Imperadores do Samba.



As atividades no feriado de 1º de maio iniciam às 10h e vão até 23h. Entre as atividades paralelas, estão previstas a realização de feira de economia solidária, cozinhas coletivas e diversas intervenções culturais. A realização do Festival dos Trabalhadores é das regionais gaúchas das centrais sindicais CUT e CTB.