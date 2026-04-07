Artistas residentes na Suíça expõem obras no espaço cultural do Hotel Praça da Matriz

O Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (HPM - Largo João Amorim de Albuquerque, 72) recebe, a partir desta quarta-feira (8), a exposição Convergências. A mostra inclui obras em técnica mista do brasileiro Edmundo Timm e desenhos e pinturas do senegalês Momar Seck, ambos radicados na Suíça. Timm também está confirmado para o bate-papo Roda de Cultura, que acontece no dia 14 de abril, às 17h, com entrada gratuita mediante reserva pelo WhatsApp (51) 98595-5690. A visitação, também gratuita, vai até 15 de abril.



O carioca Edmundo Timm é radicado na Suíça, onde atua desde 1998 como artista plástico autodidata, professor e produtor cultural nas áreas de teatro, dança, música, artes visuais e mindfullness. Já trabalhou também nos Estados Unidos, Alemanha e Honduras. Por sua vez, o senegalês Momar Seck reside na Suíça, onde atua como pintor, desenhista e escultor. Em três décadas e meia de carreira internacional, expôs em galerias e instituições de diversos países – inclusive no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), em 2018, ao integrar o projeto Travessias.