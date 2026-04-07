Banda Cheiro de Vida revive clássicos do jazz rock instrumental no Sgt Peppers

Nesta quarta (8) e quinta-feira (9), Porto Alegre terá novo reencontro com a banda Cheiro de Vida, no palco do Sgt Peppers (Quintino Bocaiúva, 256). Um dos grupos mais importantes da música instrumental brasileira, formado por Alexandre Fonseca (bateria), André Gomes (baixo e sitar) e Carlos Martau (guitarra), contará com a participação especial do guitarrista Frank Solari. Ingressos, a partir de R$ 80,00 (R$ 50,00 para músicos registrados), estão à venda pelo Sympla.



O Cheiro de Vida nasceu em 1978, em Porto Alegre, e se tornou referência nacional com sua fusão de jazz e rock progressivo. Na década de 1980, foram para o Rio de Janeiro, e desenvolveram trabalhos com artistas como Diana Pequeno, Pepeu Gomes, Marina Lima, Djavan, Nico Assumpção, entre outros. Como grupo, o trio gravou dois álbuns históricos, um de estúdio, em 1984, e outro ao vivo (1988). No repertório dos shows desta semana, os clássicos África, Levada, Funk Indiano, Vox Popoli e Na Pressão, entre outros, além da apresentação de quatro músicas inéditas: Madrugada, Atitude, Balada e Hora do Rush.