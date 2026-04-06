Filha do guitarrista B.B. King, Claudette King se apresenta no Grezz nesta terça-feira

Filha do lendário bluesman B.B. King, a cantora Claudette King promete uma noite de muito blues, soul e R&B no Grezz (Almirante Barroso, 328) nesta terça-feira (7), às 21h. Ao lado da Bruno Marques Band, ela irá celebrar os clássicos que marcaram gerações, além de apresentar canções autorais e homenagens a grandes nomes do gênero. Ingressos no Sympla, em terceiro lote, a partir de R$ 70,00.
Nascida na região da Baía de São Francisco e atualmente radicada em Atlanta, Claudette foi introduzida ao Blues Hall of Fame, indicada duas vezes ao Blues Music Award nas categorias Soul Blues Female Artist e Best New Artist, além de indicações ao Grammy Award em 2023 e 2024. O espetáculo percorre o blues, o soul e o R&B com interpretações intensas, com o suporte da Bruno Marques Band, liderada pelo guitarrista e produtor brasileiro Bruno Marques, idealizador do projeto Rota do Blues.
