Antonio Villeroy e Marquinhos Fê levam o clássico show Samboleria ao palco do Espaço 373

Nesta terça-feira (7), o Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) será palco de um dos mais aclamados shows de Antonio Villeroy e Marquinhos Fê, Samboleria. Nesta edição, Samboleria de Hits traz as canções mais emblemáticas de Villeroy em tom mais emocionante e divertido, em show com a participação especial de Gelson Oliveira, aniversariante do dia. Ingressos (de R$ 35,00 a R$ 70,00) à venda no site Tri.RS.



O duo Villeroy e Fê nasceu em 2014, com o lançamento do premiado CD Samboleria, lançado pela Sony Music. Juntos, realizaram 167 apresentações, entre 2014 e 2017, primeiro com o show Samboleria de Bolso, depois com o dançante Samboleria de Baile. Neste show, além dos conhecidos temas Amores Possíveis, Pra Rua Me Levar, Sinais de Fogo e Garganta, o compositor gaúcho vai mostrar as inéditas Panelinha de Pressão, Eu Vi o Beethoven no Wolmer e Benefícios da Romã, além de algumas canções do show Cenas Extraordinárias, que estão sendo gravadas para o novo álbum, com lançamento previsto para novembro.