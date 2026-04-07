Porto Alegre recebe 22ª edição do Fantaspoa com 24 estreias mundiais

Nesta quarta-feira (8) inicia a 22ª edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico (Fantaspoa) com duas sessões musicadas de Fausto (1925), clássico do expressionismo alemão assinado por F.W. Murnau. As apresentações ocorrem às 17h30min e às 20h, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), com a presença do violonista e compositor argentino Germán Suane, que irá executar ao vivo uma trilha sonora exclusivamente composta para o filme. O Festival se estende até o dia 26 de abril, ocupando salas de outras instituições como a Cinemateca Capitólio e o CineBancários. Este ano, o evento de gênero marca uma mudança em seu posicionamento no mercado audiovisual, a partir de sua entrada na Federação Méliès. Com isso, o Festival se torna a primeira instituição fora da Europa com autoridade para conceder o prêmio Silver Méliès de Melhor Longa-Metragem Europeu.