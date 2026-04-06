Simone e Madalena Rasslan refletem sobre o conceito de casa no projeto Sarau do Solar

A edição desta quarta-feira (8) do Sarau do Solar da Assembleia Legislativa do RS apresenta o show Casa, com Simone e Madalena Rasslan. A apresentação acontece às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco (Riachuelo, 1.085), e a entrada é franca, mediante emissão de ingresso no site do Theatro São Pedro. O evento terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia e pelas redes sociais da AL-RS.



Idealizado por Madalena e Simone Rasslan, o espetáculo Casa nasceu durante o isolamento da pandemia de covid-19 e apresenta uma imersão poética e musical sobre as múltiplas dimensões da casa. No palco, mãe (Simone) e filha (Madalena) exploram as complexidades de habitar, abordando o lar tanto como refúgio quanto como espaço de solidão e autodescoberta. Por meio de referências musicais da MPB e da leitura de textos de Machado de Assis, o espetáculo cria um diálogo sensível, onde diferentes linguagens artísticas se fundem.