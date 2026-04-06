Ney Matogrosso retorna a Porto Alegre para novos shows da turnê 'Bloco na Rua'

Depois de protagonizar uma noite de sucesso em Porto Alegre em 2025, Ney Matogrosso retorna à Capital para duas sessões de seu espetáculo Bloco na Rua. O cantor se apresenta no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta quarta-feira (8) e no sábado (11), às 21h - e ainda há ingressos disponíveis para o show do dia 8, à venda no site Uhuu.



Aos 83 anos, Ney não para. Como explica o músico no material promocional, Bloco na Rua não é um show de sucessos somente, mas também indica uma ampliação de repertório, a partir da incorporação de composições de outros artistas. Canções como Eu quero é botar meu bloco na rua (Sergio Sampaio), de onde saiu o título da turnê; A Maçã (Raul Seixas); O Beco, gravada por Ney nos final dos anos 1980 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro); Mulher Barriguda, do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo); e os clássicos Como 2 e 2 (Caetano Veloso) e Feira Moderna (Beto Guedes/Lô Borges/Fernando Brant), que Ney nunca havia cantado, são presenças certas no repertório.



Com figurino criado sob medida pelo estilista Lino Villaventura, além de cenário de Luiz Stein e iluminação de Juarez Farinon, Bloco na Rua deve ganhar desdobramentos em breve, reforçando a versatilidade de Ney Matogrosso e o espírito incansável de um dos nomes emblemáticos da música brasileira.