Lynyrd Skynyrd, lenda do southern rock, tem encontro marcado com gaúchos no Araújo Vianna

Porto Alegre se prepara para receber o som de uma lenda absoluta do southern rock. O conjunto Lynyrd Skynyrd tem apresentação agendada para esta terça-feira (07), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Ainda há ingressos disponíveis, a partir de R$ 515,00, na plataforma Bilheteria Digital.



Formado nos anos 1970, o Lynyrd Skynyrd construiu sua identidade a partir de guitarras triplas, lirismo sulista e clássicos eternos como Free Bird e Sweet Home Alabama. A trajetória de sucesso crescente do conjunto foi brutalmente interrompida em 1977, em um acidente aéreo que matou parte dos integrantes, incluindo o líder e principal compositor Ronnie Van Zant. O episódio marcou profundamente a história da banda, mas não foi suficiente para tirar o Lynyrd Skynyrd da estrada de vez: em 1987, membros sobreviventes da banda se uniram ao irmão de Ronnie, o vocalista Johnny Van Zant, e recolocaram a locomotiva da banda de volta aos trilhos. Originalmente pensada para ser apenas uma turnê, a reunião ganhou fôlego e se transformou no retorno definitivo da lenda do southern rock norte-americano.



Atualmente, nenhum dos integrantes da formação original segue no conjunto - o último sobrevivente, o guitarrista Gary Rossington, faleceu em 2023. No entanto, a banda optou por seguir na estrada, como forma de homenagear os companheiros que ficaram pelo caminho. Atualmente, a banda é liderada por Johnny Van Zant (voz), e conta também com Rickey Medlocke (guitarra e o membro mais antigo, tendo estado presente em formações do começo dos anos 1970), Mark 'Sparky' Matejka (guitarra), Damon Johnson (guitarra), Peter Keys (teclado), Robbie Harrington (baixo), Michael Cartellone (bateria), Carol Chase e Stacy Michelle (backing vocals).



Em um setlist recheado de clássicos, o Lynyrd Skynyrd deve trazer, além das indefectíveis Free Bird e Sweet Home Alabama, canções como Saturday Night Special, Tuesday's Gone (que vem sendo dedicada a Gary Rossington nos shows), Simple Man e The Needle and the Spoon.