Gustavo Telles & Os Escolhidos relembram faixas do disco de estreia em show da Segunda Maluca

A edição desta semana da Segunda Maluca, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575) terá show ao vivo de Gustavo Telles & Os Escolhidos, em celebração aos 15 anos de lançamento do primeiro álbum do artista, Do seu amor, primeiro é você quem precisa. A apresentação acontece nesta segunda-feira (06), às 20h, com ingressos (R$ 50,00 na modalidade solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível) à venda pelo Sympla.



Para apresentar o disco na íntegra, Gustavo Telles contará com o apoio de Daniel Mossmann (guitarra), Murilo Moura (teclado), Edu Meirelles (baixo), Luciano Albo (violão) e Rodrigo Fishmmann (bateria). O disco está entre os "100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho", de acordo com o livro homônimo de Cristiano Bastos e Rafael Cony, de 2023. Atualmente, o músico e compositor prepara seu sexto álbum, que deve ser lançado ainda em 2026.