Entrar Assine agora

O que você está achando do novo layout do JC? mensagem Cancelar Enviar feedback

Cadastre-se para receber as Newsletters gratuitas do JC As notícias que você não pode deixar de ler irão chegar cedinho no seu e-mail, para começar o dia bem informado! nome completo Campo opcional e-mail Escolha qual news você deseja receber Jornal do Comércio GeraçãoE (Empreendedorismo) Cadernos Especiais Conteúdo promocional Li e concordo com a Política de Privacidade. Cancelar Cadastrar

Faça cadastro no site do JC para comentar. Não é necessário ser assinante CPF/CNPJ * e-mail * Nome completo/Razão Social * Tel. (DDD-xxxx-xxxx) * Crie sua senha * Repita sua senha * Li e concordo com a Política de Privacidade. Quero receber as principais notícias do dia no meu e-mail Cadastrar Já é cadastrado? Login

Corrigir texto Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros. nome completo Campo opcional e-mail correção Cancelar Enviar

Entre com seus dados e boa leitura! e-mail, CPF ou CNPJ senha Acessar Ou, acesse via rede social: Login com Facebook Login com Google Login com Twitter Esqueci meus dados de acesso Política de privacidade

Entendi

Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade. Aceitar

Notícias no celular

365 1243395 2026-04-02 14:52:00 Acontece Cultura /cultura/2026/04/1243395-mel-lisboa-apresenta-tributo-a-rita-lee-em-turne-por-nove-cidades-do-estado.html Capa Cultura Acontece Publicada em 02 de Abril de 2026 às 14:52 Mel Lisboa apresenta tributo a Rita Lee em turnê por nove cidades do Estado Promovido pelo Sesc/RS, espetáculo irá a São Leopoldo, Carazinho, Passo Fundo, Caxias do Sul, Farroupilha, Canoas, Taquara, Gravataí e Camaquã João Caldas/Divulgação/JC Compartilhe: JC Mel Lisboa volta ao Rio Grande do Sul em abril com turnê do espetáculo



No show, Mel revisita canções que marcaram diferentes fases da carreira de Rita Lee, reunindo clássicos do rock nacional em releituras que combinam interpretação cênica e performance musical. A proposta é conduzir o público por um repertório que atravessa gerações, destacando a irreverência, a liberdade criativa e a força poética que consolidaram a artista como referência da cultura pop brasileira.



Os ingressos variam conforme a Unidade e o lote, com vendas nas bilheterias dos teatros e pelo site A atriz e cantoravolta ao Rio Grande do Sul em abril com turnê do espetáculo Mel Lisboa Canta Rita Lee , homenagem à obra de um dos maiores ícones do rock brasileiro. Promovida pelo Sesc/RS, a turnê terá apresentações em São Leopoldo (06 de abril, no Teatro Municipal), Carazinho (07 de abril, no Sesc local), Passo Fundo (08/04, Sesc), Caxias do Sul (09/04, Sesc), Canoas (11/04, Sesc), Taquara (12/04, na Faccat), Farroupilha (13/04, no Sindilojas), Gravataí (14/04, Sesc) e Camaquã (15/04, Cine Teatro Coliseu).No show, Mel revisita, reunindo clássicos do rock nacional em releituras que combinam interpretação cênica e performance musical. A proposta é conduzir o público por um repertório que atravessa gerações, destacando a irreverência, a liberdade criativa e a força poética que consolidaram a artista como referência da cultura pop brasileira.Os ingressos variam conforme a Unidade e o lote, com vendas nas bilheterias dos teatros e pelo site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais . Para o espetáculo em Passo Fundo, Canoas e São Leopoldo, os ingressos já estão esgotados. Continue sua leitura, escolha seu plano agora! Já é nosso assinante? Faça login Notícias relacionadas Notícias relacionadas