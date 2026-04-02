Mel Lisboa apresenta tributo a Rita Lee em turnê por nove cidades do Estado

A atriz e cantora Mel Lisboa
volta ao Rio Grande do Sul em abril com turnê do espetáculo Mel Lisboa Canta Rita Lee
, homenagem à obra de um dos maiores ícones do rock brasileiro. Promovida pelo Sesc/RS, a turnê terá apresentações em São Leopoldo (06 de abril, no Teatro Municipal), Carazinho (07 de abril, no Sesc local), Passo Fundo (08/04, Sesc), Caxias do Sul (09/04, Sesc), Canoas (11/04, Sesc), Taquara (12/04, na Faccat), Farroupilha (13/04, no Sindilojas), Gravataí (14/04, Sesc) e Camaquã (15/04, Cine Teatro Coliseu).
No show, Mel revisita canções que marcaram diferentes fases da carreira de Rita Lee
, reunindo clássicos do rock nacional em releituras que combinam interpretação cênica e performance musical. A proposta é conduzir o público por um repertório que atravessa gerações, destacando a irreverência, a liberdade criativa e a força poética que consolidaram a artista como referência da cultura pop brasileira.
Os ingressos variam conforme a Unidade e o lote, com vendas nas bilheterias dos teatros e pelo site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais
. Para o espetáculo em Passo Fundo, Canoas e São Leopoldo, os ingressos já estão esgotados.